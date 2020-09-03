Полиция расследует обстрел микроавтобуса в Запорожской области, как покушение на убийство

На вопрос, открывали ли уголовное производство из-за обстрела микроавтобуса Ford в Запорожской области, в пресс-службе ответили: "Да, по ч.1 ст.115 УК - покушение на умышленное убийство".

В полиции рассказали, что поиски злоумышленников сейчас продолжаются.

Напомним, в Запорожской области вблизи Мелитополя неизвестные обстреляли микроавтобус Ford, в результате чего пострадал водитель 1993 года рождения.