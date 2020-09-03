Полиция расследует обстрел микроавтобуса в Запорожской области, как покушение на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела неизвестными микроавтобуса Ford в Запорожье, в результате которого пострадал водитель. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
На вопрос, открывали ли уголовное производство из-за обстрела микроавтобуса Ford в Запорожской области, в пресс-службе ответили: "Да, по ч.1 ст.115 УК - покушение на умышленное убийство".
В полиции рассказали, что поиски злоумышленников сейчас продолжаются.
Напомним, в Запорожской области вблизи Мелитополя неизвестные обстреляли микроавтобус Ford, в результате чего пострадал водитель 1993 года рождения.