На Запоріжжі невідомі обстріляли мікроавтобус: постраждав водій

“2 вересня приблизно о 23:00 поблизу міста Мелітополь на трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford. Внаслідок події постраждав водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполя. Першими на місце події приїхали працівники групи реагування патрульної поліції, які надали потерпілому невідкладну допомогу і доставили до мелітопольської міської лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує”, — зазначили у відділі комунікацій.

Пошук зловмисників триває, вирішується питання правої кваліфікації.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.