На Запорожье неизвестные обстреляли микроавтобус: пострадал водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Запорожской области, возле Мелитополя, неизвестные обстреляли микроавтобус Ford, в результате чего пострадал водитель 1993 года рождения. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
"2 сентября примерно в 23:00 вблизи города Мелитополь на трассе неизвестные лица из огнестрельного оружия открыли огонь по микроавтобусу Ford. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель города Мариуполя. Первыми на место происшествия приехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, оказали пострадавшему неотложную помощь и доставили в Мелитопольскую городскую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - отметили в отделе коммуникаций.
Поиск злоумышленников продолжается, решается вопрос правой квалификации.
Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.