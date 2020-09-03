Поліція розслідує обстріл мікроавтобусу на Запоріжжі, як замах на вбивство

На питання, чи відкривали кримінальне провадження через обстріл мікроавтобусу Ford на Запоріжжі, в пресслужбі відповіли: "Так, за ч.1 ст.115 ККУ – замах на умисне вбивство".

В поліції розповіли, що пошуки зловмисників наразі тривають.

Нагадаємо, на Запоріжжі поблизу Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус Ford, внаслідок чого постраждав водій 1993 року народження.