Поліція розслідує обстріл мікроавтобусу на Запоріжжі, як замах на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу невідомими мікроавтобусу Ford на Запоріжжі, внаслідок якого постраждав водій. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбу поліції Запорізькій області.
На питання, чи відкривали кримінальне провадження через обстріл мікроавтобусу Ford на Запоріжжі, в пресслужбі відповіли: "Так, за ч.1 ст.115 ККУ – замах на умисне вбивство".
В поліції розповіли, що пошуки зловмисників наразі тривають.
Нагадаємо, на Запоріжжі поблизу Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус Ford, внаслідок чого постраждав водій 1993 року народження.