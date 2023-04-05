Полиция провела обыск в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Полиция Бельгии и Германии провела обыск в офисе Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе в связи с обвинениями в коррупции против немецкого политика, передает УНН.
Детали
Политик - Марио Фойгт, председатель ХДС в немецкой земле Тюрингия, сообщило немецкое общественное вещание MDR поздно вечером во вторник.
В 2019 году Фойгт руководил неудачной цифровой избирательной кампанией на пост президента Комиссии ЕС Манфреда Вебера из ХСС, который тогда был главным кандидатом на этот пост от ЕНП.
Обыск в Брюсселе, который, по сообщению MDR, состоялся во вторник утром, касается подозрений во «взяточничестве в деловых отношениях», расследованием которых занимается прокуратура Эрфурта, столицы Тюрингии.
По данным MDR, следственная группа искала информацию о характере деятельности Фойгта в штаб-квартире партии ЕНП во время избирательной кампании 2019 года, но основной проблемой стал контракт, заключенный с интернет-агентством, базирующимся в Германии.
Обвинение подозревает, что Фойгт получил деньги, переведенные от этой компании после заключения контракта, гонорар за консультации исчислялся шестизначным числом.
"Мы ищем все, что может послужить для правовой квалификации деятельности обвиняемых", - цитирует MDR представителя прокуратуры.
Европейская народная партия состоит из христианско-демократических и консервативных партий Европы, в том числе немецких партий ХДС и ХСС.
Манфред Вебер из ХСС является лидером группы ЕНП в Европейском парламенте, а теперь еще и председателем партии.
В сентябре прошлого года парламент земли Тюрингия уже снял иммунитет с Фойгта. В октябре в доме и на работе Фойгта прошли обыски. Политик ХДС отрицает выдвинутые против него обвинения.