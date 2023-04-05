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Поліція провела обшук у штаб-квартирі Європейської народної партії у Брюсселі

Поліція провела обшук у штаб-квартирі Європейської народної партії у Брюсселі

Київ • УНН

 • 627046 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Поліція Бельгії та Німеччини провела обшук в офісі Європейської народної партії (ЄНП) у Брюсселі у зв'язку зі звинуваченнями у корупції проти німецького політика, передає УНН.

Деталі

Політик - Маріо Фойгт, голова ХДС у німецькій землі Тюрінгія, повідомило німецьке громадське мовлення MDR пізно увечері у вівторок.

2019 року Фойгт керував невдалою цифровою виборчою кампанією на пост президента Комісії ЄС Манфреда Вебера з ХСС, який тоді був головним кандидатом на цей пост від ЄНП.

Обшук у Брюсселі, який, за повідомленням MDR, відбувся у вівторок вранці, стосується підозр у «хабарництві у ділових відносинах», розслідуванням яких займається прокуратура Ерфурта, столиці Тюрінгії.

За даними MDR, слідча група шукала інформацію про характер діяльності Фойгта у штаб-квартирі партії ЄНП під час виборчої кампанії 2019 року, але основною проблемою став контракт, укладений з інтернет-агентством, що базується в Німеччині.

Звинувачення підозрює, що Фойгт отримав гроші, переведені від цієї компанії після укладання контракту, гонорар за консультації обчислювався шестизначним числом.

"Ми шукаємо все, що може послужити для правової кваліфікації діяльності обвинувачених", - цитує MDR представника прокуратури.

Європейська народна партія складається з християнсько-демократичних та консервативних партій Європи, у тому числі німецьких партій ХДС та ХСС.

Манфред Вебер із ХСС є лідером групи ЄНП у Європейському парламенті, а тепер ще й головою партії.

У вересні минулого року парламент землі Тюрінгія вже зняв імунітет із Фойгта. У жовтні в будинку та на роботі Фойгта пройшли обшуки. Політик ХДС заперечує висунуті проти нього звинувачення.

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