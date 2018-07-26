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Полиция предварительно квалифицировала стрельбу на Печерске как хулиганство

Полиция предварительно квалифицировала стрельбу на Печерске как хулиганство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на Печерске. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

“Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним, в полдень в заведении питания на бульваре Леси Украинки произошла стрельба. Соответствующее сообщение поступило столичным правоохранителям по номеру 102.

На вызов сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции. На момент приезда правоохранителей все участники конфликтной ситуации сбежали из заведения. В помещении кафе эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет.

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты события выбежали на улицу и скрылись.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по установлению участников инцидента. Сотрудники полиции на месте происшествия опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения, с целью установления всех участников конфликта. Информация о пострадавших уточняется.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушений Печерского управления полиции.

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