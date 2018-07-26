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Поліція попередньо кваліфікувала стрілянину на Печерську як хуліганство

Поліція попередньо кваліфікувала стрілянину на Печерську як хуліганство

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Поліція встановлює обставини стрілянини на Печерську. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

“Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, опівдні у закладі харчування на бульварі Лесі Українки сталась стрілянина. Відповідне повідомлення надійшло до столичних правоохоронців за номером 102. 

На виклик відразу виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції. На момент приїзду правоохоронців усі учасники конфліктної ситуації втекли із закладу. В приміщенні кафе експерти знайшли дві стріляні гільзи та предмет, схожий на пістолет.

За словами адміністрації та відвідувачів закладу, між двома компаніями стався конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків зробив кілька пострілів. Після цього всі фігуранти події вибігли на вулицю та втекли.

Зараз тривають оперативні заходи для встановлення учасників інциденту. Співробітники поліції на місці події опитують свідків та вивчають відео з камер спостереження, з метою встановлення усіх учасників конфлікту. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Печерського управління поліції.

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