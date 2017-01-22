Полиция Полтавы разыскала мать брошенного младенца
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 января. УНН. Полтавской полиции удалось отыскать мать маленького мальчика, которого нашли брошенным в детской больнице города. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП Полтавской области Юрий Сулаев, передает корреспондент УНН-Центр.
"Полиция Полтавской области разыскала мать оставленного младенца в больнице. Ей 26 лет. Живет в Полтавском районе. Причины выясняются ", - отметил Ю.Сулаев.
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Так, заброшенного мальчика нашли на столе у одного из отделений в полтавской детской больницы. У ребенка оставили пакет с детскими вещами и игрушками. Добавим, что угрозы жизни и здоровью мальчика нет.