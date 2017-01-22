Поліція Полтави розшукала матір покинутого немовляти
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 22 січня. УНН. Полтавській поліції вдалося відшукати матір маленького хлопчика, якого знайшли покинутим в дитячій лікарні міста. Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП Полтавщини Юрій Сулаєв, інформує кореспондент УНН-Центр.
“Поліція Полтавщини розшукала матір залишеного немовляти в лікарні. Їй 26 років. Живе в Полтавському районі. Причини з’ясовуються,” — зазначив Ю.Сулаєв.
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Так, покинутого хлопчика знайшли на столі біля одного з відділень в полтавській дитячій лікарні. Біля дитини залишили пакет з дитячими речами та іграшками. Додамо, що загрози життю та здоров’ю хлопчика немає.