Полиция пока не установила лиц, обливших краской памятник Небесной сотни в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Полиция Киева пока не установила лиц, которые облили краской памятник героям Небесной Сотни в столице. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.
“Пока лиц, причастных к совершению до этого правонарушения, не установили”, — сообщила О.Блищик.
В ответ на вопрос, что грозит правонарушителям за такие действия, она отметила, что “по состоянию на сейчас правовой квалификации еще нет. Все будет зависеть от того, как будет квалифицировано это событие”.
Она также сообщила, что вчера, после того как информация о повреждении памятника героям Небесной Сотни появилась в соцсети, следственно-оперативная группа выезжала на место преступления, зарегистрировала правонарушения, но обращений в полицию по поводу этого события в полицию не поступало.
Напомним, памятник Небесной сотни облили краской в Киеве.
По сообщению в сообществе “Типичный Киев” в соцсети “ВКонтакте”, речь идет о памятнике в микрорайоне Корчеватое в столице.