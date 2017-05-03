Полиция пока не установила лиц, обливших краской памятник Небесной сотни в Киеве

“Пока лиц, причастных к совершению до этого правонарушения, не установили”, — сообщила О.Блищик.

В ответ на вопрос, что грозит правонарушителям за такие действия, она отметила, что “по состоянию на сейчас правовой квалификации еще нет. Все будет зависеть от того, как будет квалифицировано это событие”.

Она также сообщила, что вчера, после того как информация о повреждении памятника героям Небесной Сотни появилась в соцсети, следственно-оперативная группа выезжала на место преступления, зарегистрировала правонарушения, но обращений в полицию по поводу этого события в полицию не поступало.

Напомним, памятник Небесной сотни облили краской в Киеве.

По сообщению в сообществе “Типичный Киев” в соцсети “ВКонтакте”, речь идет о памятнике в микрорайоне Корчеватое в столице.