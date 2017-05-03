Поліція поки не встановила осіб, які пошкодили пам'ятник Небесній сотні в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Поліція Києва поки не встановила осіб, які облили фарбою пам'ятник героям Небесної Сотні у столиці. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.
“Поки осіб, які причетні до вчинення до цього правопорушення, не встановили”, — повідомила О.Блищик.
У відповідь на питання, що загрожує правопорушникам за такі дії, вона зазначила , що “станом на зараз правової кваліфікації ще немає. Все буде залежати від того, як буде кваліфіковано цю подію”.
Вона також повідомила, що вчора, після того як інформація про пошкодження пам’ятника героям Небесної Сотні з’явилася у соцмережі, слідчо-оперативна група виїздила на місце злочину, зареєструвала правопорушення, але звернень до поліції з приводу цієї події до поліції не надходило.
Нагадаємо, пам'ятник Небесній сотні облили фарбою у Києві.
За повідомленням у спільноті "Типовий Київ" в соцмережі "ВКонтакті", йдеться про пам'ятник у мікрорайоні Корчувате у столиці.