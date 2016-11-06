Полиция проверяет информацию о заминировании вокзала и рынка в Харькове

"6 ноября в 13-55 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о якобы заложенной взрывчатке на двух объектах, расположенных в районе. На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники" , - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, из-за "минирования" школы в Херсоне эвакуировали почти 700 человек.