Поліція перевіряє інформацію щодо замінування вокзалу та ринку у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Правоохороніці перевіряють інформацію щодо повідомлень про центральний ринок та південного вокзалу, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“6 листопада о 13-55 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про начебто закладену вибухівку на двох об’єктах, розташованих у районі.На місце події для перевірки інформаціїнегайно виїхала слідчо-оперативна група Холодногірського відділуполіції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, через “замінування” школи в Херсоні евакуювали майже 700 осіб.