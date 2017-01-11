Полиция обнародовала подробности стрельбы в коттеджном городке под Днепром

Так, 7 января в с.Новоалександровка во дворе частного дома по ул. Янтарной вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по сотрудникам охранной фирмы, которых владелец дома нанял для охраны. В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота. Полицейские не пострадали, повреждения получил только служебный автомобиль - по нему было выпущено более 7 пуль.

"Наши сотрудники окружили дом, из которого велась стрельба. Для обеспечения порядка и обезвреживания злоумышленника было задействовано около 40 полицейских. Нам удалось уговорить подозреваемого впустить меня в дом, на втором этаже которого забаррикадировался стрелок.

В ходе переговоров я убедил мужчину сдать автомат и гранату, которые он держал в руках. Стрелок сдался без боя. Это позволило избежать больших жертв", - рассказал начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло во время пресс-конференции в Главном управлении полиции.

По данным полиции, основной версией нападения на охранников является противоречивая ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома - он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый владелец таким путем пытался доказать свое право собственности на здание.

Во время задержания подозреваемого рядом с ним находилось большое количество оружия - граната Ф-1, охотничий карабин, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, около 40 патронов, бронежилет. Во время обыска автомобиля "Toyota Land Cruiser" было обнаружено гладкоствольное ружье, карабин и еще более 100 патронов. Сейчас на автомобиль наложен арест. Оружие и вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.