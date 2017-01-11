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Поліція оприлюднила подробиці стрілянини в котеджному містечку під Дніпром

Поліція оприлюднила подробиці стрілянини в котеджному містечку під Дніпром

Київ • УНН

 • 7056 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Після арешту підозрюваного у замаху на вбивство, поліція оприлюднила подробиці стрілянини в елітному котеджному містечку під Дніпром. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Так, 7 січня у с.Новоолександрівка у дворі приватного будинку по вул. Янтарній озброєний вогнепальною зброєю чоловік відкрив стрілянину по співробітникам охоронної фірми, яких власник будинку найняв для охорони. В результаті нападу охоронники отримали важкі вогнепальні поранення тулубу та живота. Поліцейські не постраждали, ушкоджень зазнав лише службовий автомобіль — по ньому було випущено понад 7 куль.

“Наші співробітники оточили будинок, з якого велася стрільба. Для забезпечення порядку та знешкодження зловмисника було задіяно близько 40 поліцейських. Нам вдалося умовити підозрюваного впустити мене до будинку, на другому поверсі якого забарикадувався стрілок.

В ході переговорів я впевнив чоловіка здати автомат та гранату, які він тримав у руках. Стрілок здався без бою. Це дало можливість уникнути більших жертв” — розповів начальник Дніпровського відділу поліції Андрій Бідило під час прес-конференції у Головному управлінні поліції.

За даними поліції, основною версією нападу на охоронників є суперечлива ситуація, пов’язана зі встановленням реальних власників будинку — він перебував у заставі у банку та був проданий іншому господарю. Новий власник таким шляхом намагався довести своє право власності на будівлю.

Під час затримання підозрюваного поряд з ним знаходилася велика кількість зброї — граната Ф-1, мисливський карабін, пневматична гвинтівка з оптичним прицілом, близько 40 патронів, бронежилет. Під обшуку автомобіля “Toyota Land Cruiser” було виявлено гладкоствольну рушницю, карабін та ще понад 100 патронів. Наразі на автомобіль накладено арешт. Зброя та речові докази вилучено та направлено на експертизу. Підозрюваний взятий під варту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

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