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Полиция Нэшвилла заявила, что взрыв в городе организовал местный житель

Киев • УНН

 • 11948 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полиция города Нэшвилл (штат Теннесси) подтвердила, что взрыв фургона в городе организовал местный житель Энтони Куинн Уорнер. Об этом объявили в воскресенье на пресс-конференции, трансляцию вели центральные телеканалы, передает УНН.

Полиция Нэшвилла заявила, что взрыв в городе организовал местный житель

“На основе полученных доказательств мы пришли к выводу, что Энтони Уорнер организовал взрыв. Он был на месте взрыва и погиб”, — отметил окружной прокурор Дональд Кокран. Как он объяснил, эти данные были получены по итогам проведенного ДНК-теста обнаруженных на месте взрыва останков.

Мотивы Уорнера неизвестны. По данным СМИ, Уорнер был специалистом по электронике. “Нет никаких свидетельств того, что любые еще лица были причастны”, — сообщил представитель полиции города.

Власти Нэшвилла в пятницу сообщили в Twitter, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека. По сведениям правоохранителей, незадолго до инцидента из фургона звучали предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей, а также музыка.

Мэр города Джон Купер позже уточнил, что предварительная информация указывает на взрыв бомбы. Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден были проинформированы о взрыве.

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