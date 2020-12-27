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Поліція Нешвілла заявила, що вибух в місті організував місцевий житель

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція міста Нешвілл (штат Теннессі) підтвердила, що вибух фургона в місті організував місцевий житель Ентоні Куїнн Уорнер. Про це оголосили в неділю на прес-конференції, трансляцію вели центральні телеканали, передає УНН.

Поліція Нешвілла заявила, що вибух в місті організував місцевий житель

“На основі отриманих доказів ми прийшли до висновку, що Ентоні Уорнер організував вибух. Він був на місці вибуху і загинув”, — зазначив окружний прокурор Дональд Кокран. Як він пояснив, ці дані були отримані за підсумками проведеного ДНК-тесту виявлених на місці вибуху останків.

Мотиви Уорнера невідомі. За даними ЗМІ, Уорнер був фахівцем з електроніки. “Немає жодних свідчень того, що будь-які ще особи були причетні”, — повідомив представник поліції міста.

Влада Нешвілла в п’ятницю повідомили в Twitter, що рано вранці в центрі міста вибухнув фургон. Постраждали три людини. За відомостями правоохоронців, незадовго до інциденту з фургона звучали попередження про вибух і необхідності евакуації знаходяться поблизу людей, а також музика.

Мер міста Джон Купер пізніше уточнив, що попередня інформація вказує на вибух бомби. Чинний американський лідер Дональд Трамп і обраний президент США Джозеф Байден були проінформовані про вибух.

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