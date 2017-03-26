Полиция не связывает стрельбу в клубе в Огайо с терроризмом

Заместитель руководителя полиции Пол Нодигейт сообщил, что указаний на то, что инцидент связан с терроризмом, нет.

Полиция Цинциннати заявила, что стреляли по меньшей мере два человека.

Во время происшествия в клубе находились сотни людей. Пока никого не арестовали, полиция допрашивает нескольких свидетелей.

По словам представителя полиции Кимберли Уильямс, нападающий находится на свободе и правоохранители не имеют хорошего его описания. Свидетели сотрудничают неохотно, добавила она.

"Пока неясно, что именно вызвало стрельбу", - сказала она.

Как сообщал УНН, в ночном клубе в Цинциннати (штат Огайо, США) произошла стрельба, в результате которой 14 человек получили ранения и один погиб.