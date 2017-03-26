Полиция не связывает стрельбу в клубе в Огайо с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция не связывает стрельбу в ночном клубе в американском городе Цинциннати, штат Огайо, с терроризмом, передает УНН со ссылкой на BBC.
Заместитель руководителя полиции Пол Нодигейт сообщил, что указаний на то, что инцидент связан с терроризмом, нет.
Полиция Цинциннати заявила, что стреляли по меньшей мере два человека.
Во время происшествия в клубе находились сотни людей. Пока никого не арестовали, полиция допрашивает нескольких свидетелей.
По словам представителя полиции Кимберли Уильямс, нападающий находится на свободе и правоохранители не имеют хорошего его описания. Свидетели сотрудничают неохотно, добавила она.
"Пока неясно, что именно вызвало стрельбу", - сказала она.
Как сообщал УНН, в ночном клубе в Цинциннати (штат Огайо, США) произошла стрельба, в результате которой 14 человек получили ранения и один погиб.