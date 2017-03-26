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Поліція не пов'язує стрілянину у клубі в Огайо із тероризмом

Поліція не пов'язує стрілянину у клубі в Огайо із тероризмом

Київ • УНН

 • 7906 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Поліція не пов'язує стрілянину в нічному клубі в американському місті Цинциннаті, штат Огайо, із тероризмом, передає УНН з посиланням на BBC.

Заступник керівника поліції Пол Нодігейт повідомив, що вказівок на те, що інцидент пов'язаний із тероризмом, немає.

Поліція Цинциннаті заявила, що стріляли щонайменше двоє людей.

Під час події в клубі перебували сотні людей. Поки нікого не заарештовано, поліція допитує кількох свідків.

За словами представника поліції Кімберлі Вільямс, нападник перебуває на свободі і правоохоронці не мають хорошого його опису. Свідки співпрацюють неохоче, додала вона.

"Поки що неясно, що саме викликало стрілянину", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, у нічному клубі в Цинциннаті (штат Огайо, США) сталася стрілянина, внаслідок якої 14 людей отримали поранення та одна загинула.

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