Поліція не пов'язує стрілянину у клубі в Огайо із тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Поліція не пов'язує стрілянину в нічному клубі в американському місті Цинциннаті, штат Огайо, із тероризмом, передає УНН з посиланням на BBC.
Заступник керівника поліції Пол Нодігейт повідомив, що вказівок на те, що інцидент пов'язаний із тероризмом, немає.
Поліція Цинциннаті заявила, що стріляли щонайменше двоє людей.
Під час події в клубі перебували сотні людей. Поки нікого не заарештовано, поліція допитує кількох свідків.
За словами представника поліції Кімберлі Вільямс, нападник перебуває на свободі і правоохоронці не мають хорошого його опису. Свідки співпрацюють неохоче, додала вона.
"Поки що неясно, що саме викликало стрілянину", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, у нічному клубі в Цинциннаті (штат Огайо, США) сталася стрілянина, внаслідок якої 14 людей отримали поранення та одна загинула.