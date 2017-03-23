Полиция назвала имя напавшего на парламент в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Полиция Великобритании сообщила имя нападающего на парламент в Лондоне, им оказался Халид Масуд. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил журналист Богдан Цюпин, передает УНН.
"Британская полиция назвала имя нападающего на парламент в Лондоне: Халид Масуд. Рожден в Англии", - написал журналист.
Кроме того, по словам журналиста, парламентская площадь будет закрыта до конца дня.
"Жизнь в правительственном квартале Лондона в норму еще не вернулась. Полиция говорит, что парламентская площадь будет закрыта до конца дня", - добавил журналист.
Напомним, в результате теракта у здания британского парламента погибли четыре человека, около 40 получили ранения.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.
По данным МИД, украинцев среди пострадавших в Лондоне нет.