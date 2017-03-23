Поліція назвала ім’я нападника на парламент у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція Великобританії повідомила ім’я нападника на парламент у Лондоні, ним виявився Халід Масуд. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст Богдан Цюпин, передає УНН.
“Британська поліція назвала ім’я нападника на парламент у Лондоні: Халід Масуд. Народжений в Англії”, — написав журналіст.
Крім того, зі слів журналіста, парламентська площа буде закрита до кінця дня.
“Життя в урядовому кварталі Лондона до норми ще не повернулося. Поліція каже, що парламентська площа буде закрита до кінця дня”, — додав журналіст.
Нагадаємо, внаслідок теракту біля будівлі британського парламенту загинули чотири людини, близько 40 отримали поранення.
“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні.
За даними МЗС, українців серед постраждалих у Лондоні немає.