Полиция на Закарпатье задержала более 30 человек с дубинками и балаклавами

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение сегодняшнего дня полиция в Закарпатье задержала 32 человек, у которых было найдено балаклавы, дубинки, ножи, газовые батончики и охотничий карабин. УНН из собственных источников стало известно, что указанных граждан были задержаны группами на въезде в Закарпатской области на стационарном посту "Нижние Ворота".