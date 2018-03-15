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Поліція на Закарпатті затримала понад 30 осіб з кийками і балаклавами

Поліція на Закарпатті затримала понад 30 осіб з кийками і балаклавами

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня поліція на Закарпатті затримала 32 осіб, у яких було знайдено балаклави, кийки, ножі, газові батончики і мисливський карабін. УНН з власних джерел стало відомо, що вказаних громадян було затримано групами на в'їзді до Закарпатської області на стаціонарному посту "Нижні Ворота".

З поінформованих джерел відомо, що затримані прямували до Ужгорода кількома автівками з Києва, Київської, Чернівецької, Житомирської, Миколаївської областей. Щодо мети свого візиту на Закарпаття вказали - туризм.

Наразі поліція офіційно не коментує дані затримання, однак не заперечує, що на шляхах області відбуваються перевірки.

Нагадаємо, що нині на Закарпатті тривають заходи із відзначення річниці створення Карпатської України.

У зв'язку із можливими провокаціями силовики в області перейшли на посилений режим несення служби.

Водночас, Генеральне консульство Угорщини у м. Ужгород закликало своїх громадян не відвідувати Закарпаття протягом 16-18 березня через "хитку політичну ситуацію і ситуацію з громадською безпекою".

На 17 березня в Ужгороді націоналістичними організаціями анонсовано проведення "Маршу Слави Героїв Карпатської України".

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