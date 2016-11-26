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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Полиция Москвы помешала проведению семинара по журналистским расследованиям

Киев • УНН

 • 8800 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полицейские вывели участников московского семинара по журналистике на улицу из-за якобы существующей угрозы взрыва. Организаторам не рекомендовали продолжать мероприятие. Об этом УНН передает со ссылкой на DW.

Полиция Москвы помешала проведению семинара по журналистским расследованиям

Как сообщается на сайте медиапроекта "Соль", который является организатором мероприятия, через два с половиной часа после начала лекций в помещение вошли сотрудники полиции и попросили всех выйти на улицу. При этом полиция никак не мешала занятиям по танцам, которые проходили на втором этаже этого же помещения, уточняет издание "Медиазона".

Через некоторое время участникам семинара позволили вернуться в здание, однако вскоре полицейские сообщили о якобы втором анонимном звонке о заложенной бомбе и снова вывели всех на улицу.

Как сообщается на сайте проекта, организаторам не рекомендовали продолжать мероприятие, "а то вдруг кто-то еще пошутит".

Кроме того, полиция опрашивала всех участников о том, откуда им известно о мероприятии и с какой целью они на него приехали. Участниками семинара, который должен состояться 26-27 ноября, стали журналисты различных изданий из девяти регионов страны. На семинаре должны были выступить в том числе директор Фонда поддержки расследовательской журналистики Григорий Пасько, а также представители Transparency International.

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