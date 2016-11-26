Полиция Москвы помешала проведению семинара по журналистским расследованиям

Как сообщается на сайте медиапроекта "Соль", который является организатором мероприятия, через два с половиной часа после начала лекций в помещение вошли сотрудники полиции и попросили всех выйти на улицу. При этом полиция никак не мешала занятиям по танцам, которые проходили на втором этаже этого же помещения, уточняет издание "Медиазона".

Через некоторое время участникам семинара позволили вернуться в здание, однако вскоре полицейские сообщили о якобы втором анонимном звонке о заложенной бомбе и снова вывели всех на улицу.

Как сообщается на сайте проекта, организаторам не рекомендовали продолжать мероприятие, "а то вдруг кто-то еще пошутит".

Кроме того, полиция опрашивала всех участников о том, откуда им известно о мероприятии и с какой целью они на него приехали. Участниками семинара, который должен состояться 26-27 ноября, стали журналисты различных изданий из девяти регионов страны. На семинаре должны были выступить в том числе директор Фонда поддержки расследовательской журналистики Григорий Пасько, а также представители Transparency International.