Поліція Москви завадила проведенню семінару з журналістських розслідувань

Як повідомляється на сайті медіапроекту “Сіль”, який є організатором заходу, через дві з половиною години після початку лекцій в приміщення увійшли співробітники поліції і попросили всіх вийти на вулицю. При цьому поліція ніяк не заважала заняттям з танців, які проходили на другому поверсі цього ж приміщення, уточнює видання “Медіазона”.

Через деякий час учасникам семінару дозволили повернутися до будівлі, однак незабаром поліцейські повідомили про нібито другий анонімний дзвінок про закладену бомбу і знову вивели всіх на вулицю.

Як повідомляється на сайті проекту, організаторам не рекомендували продовжувати захід, “а то раптом хто ще пожартує”.

Крім того, поліція опитувала всіх учасників про те, звідки їм відомо про захід і з якою метою вони на нього приїхали. Учасниками семінару, який повинен відбутися 26-27 листопада, стали журналісти різних видань з дев’яти регіонів країни. На семінарі мали виступити в тому числі директор Фонду підтримки расследовательской журналістики Григорій Пасько, а також представники Transparency International.