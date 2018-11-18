Полиция Мальты установила подозреваемых в убийстве журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция Мальты объявила, что подозревает в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которое произошло год назад, трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Следователи определили группу из как минимум трех мальтийских граждан, которые, как они считают, причастны к убийству журналистки по борьбе с коррупцией Дафны Каруаны Галиции, которое состоялось 13 месяцев назад”, — сообщает издание со ссылкой на источники среди правоохранителей.
Также отмечается, что следствие значительно продвинулось в расследовании факта убийства. При этом издание отмечает, что Каруана Галиция, автор антикоррупционного блога, погибла в октябре 2017 года под автомагистралью возле столицы Мальты, Валлетты. Ее убийство вызвало вопросы в Европе о верховенстве закона на острове в Средиземноморье.
Также издание сообщает, что по подозрению в убийстве были почти год назад были арестованы трое мужчин. Они не признали себя виновными.
На суде были представлены доказательства того, что они якобы положили бомбу в автомобиль Каруаны Галиции. Мотивы убийства остаются неизвестными.
Напомним, в декабре прошлого года сообщал УНН, что правоохранители Мальты нашли лодку, из которой, по их мнению, один из убийц мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции прислал sms, которое активизировало бомбу в ее авто.
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