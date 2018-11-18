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Поліція Мальти встановила підозрюваних у вбивстві журналістки

Поліція Мальти встановила підозрюваних у вбивстві журналістки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція Мальти оголосила, що підозрює у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції, яке сталося рік тому, трьох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Слідчі виділили групу із щонайменше трьох мальтійських громадян, які, як вони вважають, причетні до вбивства журналістки з питань боротьби з корупцією Дафни Каруани Галіції 13 місяців тому”, — повідомляє видання з посиланням на джерела серед правоохоронців.

Також зазначається, що слідство значно просунулося в розслідуванні факту вбивства. При цьому видання зазначає, що Каруана Галіція, яка написала антикорупційний блог, загинула в жовтні 2017 року під автомагістраллю поблизу столиці Мальти, Валлетти. Її вбивство викликало питання в Європі про верховенство закону на острові в Середземномор’ї.

Також видання повідомляє, що за підозрою у вбивстві були майже рік тому були заарештовані троє чоловіків. Вони не визнали себе винними.

На суді були представлені докази того, що вони нібито поклали бомбу в автомобіль Каруани Галіції. Мотиви вбивства залишаються невідомими.

Нагадаємо, у грудні минулого року УНН повідомляв, що правоохоронці Мальти знайшли човен, з якого, на їхню думку, один із вбивць мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції надіслав sms, яке активізувало бомбу в її авто.

США ввели санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

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