Поліція Мальти встановила підозрюваних у вбивстві журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція Мальти оголосила, що підозрює у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції, яке сталося рік тому, трьох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Слідчі виділили групу із щонайменше трьох мальтійських громадян, які, як вони вважають, причетні до вбивства журналістки з питань боротьби з корупцією Дафни Каруани Галіції 13 місяців тому”, — повідомляє видання з посиланням на джерела серед правоохоронців.
Також зазначається, що слідство значно просунулося в розслідуванні факту вбивства. При цьому видання зазначає, що Каруана Галіція, яка написала антикорупційний блог, загинула в жовтні 2017 року під автомагістраллю поблизу столиці Мальти, Валлетти. Її вбивство викликало питання в Європі про верховенство закону на острові в Середземномор’ї.
Також видання повідомляє, що за підозрою у вбивстві були майже рік тому були заарештовані троє чоловіків. Вони не визнали себе винними.
На суді були представлені докази того, що вони нібито поклали бомбу в автомобіль Каруани Галіції. Мотиви вбивства залишаються невідомими.
Нагадаємо, у грудні минулого року УНН повідомляв, що правоохоронці Мальти знайшли човен, з якого, на їхню думку, один із вбивць мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції надіслав sms, яке активізувало бомбу в її авто.
США ввели санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.