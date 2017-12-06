Убивця мальтійської журналістки активував бомбу в її машині за допомогою sms
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Правоохоронці Мальти знайшли човен, з якого, на їхню думку, один із вбивць мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції надіслав sms, яке активізувало бомбу в її авто. Про це повідомляє видання Times of Malta, посилаючись на джерела в місцевій поліції, передає УНН.
Бомба, яка вибухнула в автомобілі Дафни Каруани Галіції, була активізована через sms-повідомлення, відправлене з каюти човна.
Слідчі також повідомили, що один із затриманих напередодні через підозри у вбивстві - Джордж Діджіоргіо - надіслав sms після того, як він отримав сигнал від свого брата Альфреда, який слідкував за помешканням Каруани Галіції в Біднії.
Як повідомляв УНН, 4 грудня поліція Мальти заарештувала вісьмох осіб у зв'язку зі вбивством журналістки.