Убивця мальтійської журналістки активував бомбу в її машині за допомогою sms

Бомба, яка вибухнула в автомобілі Дафни Каруани Галіції, була активізована через sms-повідомлення, відправлене з каюти човна.

Слідчі також повідомили, що один із затриманих напередодні через підозри у вбивстві - Джордж Діджіоргіо - надіслав sms після того, як він отримав сигнал від свого брата Альфреда, який слідкував за помешканням Каруани Галіції в Біднії.

Як повідомляв УНН, 4 грудня поліція Мальти заарештувала вісьмох осіб у зв'язку зі вбивством журналістки.