Убийца мальтийской журналистки активировал бомбу в ее машине с помощью sms
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правоохранители Мальты нашли лодку, из которой, по их мнению, один из убийц мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции прислал sms, которое активизировало бомбу в ее авто. Об этом сообщает издание Times of Malta, ссылаясь на источники в местной полиции, передает УНН.
Бомба, которая взорвалась в автомобиле Дафны Каруаны Галиции, была активизирована через sms-сообщение, отправленное из каюты лодки.
Следователи также сообщили, что один из задержанных накануне из-за подозрений в убийстве - Джордж Диджиоргио - прислал sms после того, как он получил сигнал от своего брата Альфреда, который следил за домом Каруаны Галиции в Биднии.
Как сообщал УНН, 4 декабря полиция Мальты арестовала восемь человек в связи с убийством журналистки.