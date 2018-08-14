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Полиция Малайзии допросит дипломатов в США из-за утечки секретного письма в адрес ЦРУ

Киев • УНН

 • 10931 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правоохранительные органы Малайзии допросят нескольких сотрудников своего посольства в США в связи с утечкой содержания секретного письма, которое было направлено в Центральное разведывательное управление незадолго до парламентских выборов в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя национальной полиции Мохамеда Фузи Харуна, информирует УНН.

Полиция Малайзии допросит дипломатов в США из-за утечки секретного письма в адрес ЦРУ

“Мы ожидаем возвращения наших сотрудников, чтобы допросить их. По этому делу также уже была допрошена экс-руководитель Службы внешней разведки Малайзии Хасана Хамид”, — указывается в сообщении. По его словам, “расследование ведется в отношении непосредственно утечки содержания письма”.

В прошлом месяце СМИ опубликовали содержание послания Хасаны Хамид на имя директора ЦРУ Джины Хаспел, в котором содержалась просьба поддержать тогдашнего премьер-министра Наджиба Разака во время парламентских выборов, прошедших 9 мая. Его основного конкурента Махатхира Мохамада экс-руководитель описывала как “автократного политика”, придерживающегося явных “антизападных взглядов”. Позднее свои действия Хасана Хамид объяснила защитой национальных интересов, она также опровергла обвинения в государственной измене.

По итогам парламентских выборов оппозиция во главе с Махатхиром Мохамадом одержала победу. Согласно конституции Наджиб Разак покинул свой пост, а вскоре ему было предъявлено обвинение в растрате крупных средств.

Как сообщал УНН, ФБР освободило агента, который обещал не допустить победы Трампа во время выборов.

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