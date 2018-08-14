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Поліція Малайзії допитає дипломатів в США через витік секретного листа на адресу ЦРУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Правоохоронні органи Малайзії допитають декількох співробітників свого посольства в США в зв’язку з витоком змісту секретного листа, який було направлено в Центральне розвідувальне управління незадовго до парламентських виборів в країні. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві керівника національної поліції Мохамеда Фузі Харуна, інформує УНН.

Поліція Малайзії допитає дипломатів в США через витік секретного листа на адресу ЦРУ

“Ми очікуємо повернення наших співробітників, щоб допитати їх. У цій справі також уже була допитана екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Малайзії Хасана Хамід”, — вказується в повідомленні. За його словами, “розслідування ведеться відносно безпосередньо витоку змісту листа”.

Минулого місяця ЗМІ опублікували зміст послання Хасани Хамід на ім’я директора ЦРУ Джини Хаспел, в якому містилося прохання підтримати тодішнього прем’єр-міністра Наджиба Разака під час парламентських виборів, що пройшли 9 травня. Його основного конкурента Махатхіра Мохамада екс-керівник описувала як “автократного політика”, що дотримується явних “антизахідних поглядів”. Пізніше свої дії Хасана Хамід пояснила захистом національних інтересів, вона також спростувала звинувачення в державній зраді.

За підсумками парламентських виборів опозиція на чолі з Махатхіром Мохамадом здобула перемогу. Згідно з конституцією Наджиб Разак покинув свій пост, а незабаром йому було пред’явлено звинувачення в розтраті великих коштів.

Як повідомляв УНН, ФБР звільнило агента, який обіцяв не допустити перемоги Трампа під час виборів.

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