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Полиция Хмельницкой области нашла женщину, которую на Прикарпатье считали умершей

Полиция Хмельницкой области нашла женщину, которую на Прикарпатье считали умершей

Киев • УНН

 • 10342 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Хмельницкой области полиция нашла женщину, которую в Ивано-Франковской области считали умершей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области.

В Новоушицком районе Хмельницкой области инспекторы группы реагирования патрульной полиции обнаружили молодую женщину из Ивано-Франковской области, которая у себя на малой родине уже полгода считалась умершей.

Полицейские во время патрулирования района заметили женщину, которая шла пешком со стороны Винницкой области и проверили документы. У барышни, которая имела вид лет 30, кроме ксерокопии паспорта и свидетельства о рождении при себе не было никаких документов. Тогда правоохранители проверили ее по базам данных по сведениям из ксерокопии и выяснили, что женщина в своей области была судом признана умершей еще несколько месяцев назад. Работники полиции связались с родственниками, которые рассказали, что женщина пропала без вести в конце 2015 года. Они обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и вскоре им сообщили, что тело женщины, очень похожей на их родственницу нашли на территории Донецкой области.

Сама же госпожа рассказала, что почти год назад поссорилась с мамой и, никому ничего не сказав, взяла вещи и уехала в Винницкую область к своему другу, с которым познакомилась и общалась в социальных сетях. В тот момент, когда на нее напали правоохранители, она как раз добиралась до райцентра, чтобы вернуться к матери после ссоры с другом. Работники полиции, установив личность, отправили женщину домой.

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