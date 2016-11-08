Поліція Хмельниччини знайшла жінку, яку на Прикарпатті вважали померлою

У Новоушицькому районі Хмельницької області інспектори групи реагування патрульної поліції виявили молоду жінку з Івано-Франківщини, яка у себе на малій батьківщині вже півроку вважалася померлою.

Поліцейські під час патрулювання району помітили жінку, яка йшла пішки з боку Вінницької області та перевірили документи. У панянки, яка мала на вигляд років 30, окрім ксерокопії паспорта та свідоцтва про народження при собі не було жодних документів. Тоді правоохоронці перевірили її по базах даних за відомостями із ксерокопії і з'ясували, що жінка у своїй області була судом визнана померлою ще кілька місяців тому. Працівники поліції зв'язалися з родичами, які розповіли, що жінка зникла безвісти у кінці 2015 року. Вони зврнулися із відповідною заявою до правоохоронних органів і незабаром їм повідомили, що тіло жінки, дуже схожої на їхню родичку знайшли на території Донецької області.

Сама ж пані розповіла, що майже рік тому посварилася із мамою та, нікому нічого не сказавши, взяла речі і поїхала на Вінничину до свого друга, з яким познайомилася і спілкувалася у соціальних мережах. В той момент, коли на неї натрапили правоохоронці, вона саме добиралася до райцентру, щоб повернутися до матері після сварки з другом. Працівники поліції, встановивши особу, відправили жінку додому.