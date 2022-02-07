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Окупация Оттавы: канадская полиция конфисковала топливо в попытке разогнать протесты дальнобойщиков

Окупация Оттавы: канадская полиция конфисковала топливо в попытке разогнать протесты дальнобойщиков

Киев • УНН

 • 19735 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Полиция в столице Канады изъяла тысячи литров топлива в рамках подавление 11-дневной акции протеста против мер федерального правительства в области здравоохранения и мандатов на вакцинацию, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Конвой свободы", состоящий в основном из дальнобойщиков, начинался как движение против канадских требований к трансграничным водителям. Но с тех пор он превратился в точку сплочения против суровых мер премьер-министра Джастина Трюдо в борьбе с пандемией.

Цитата

"Мы усиливаем напряжение всеми возможными способами, - заявил журналистам начальник полиции Оттавы Питер Слоли. - Мы просим предоставить большой объем ресурсов в течение следующих 72 часов".

Детали

В эти выходные полиция насчитала 1000 грузовиков и 5000 протестующих, по сравнению с 3000 грузовиков и 15 000 протестующих в минувшие выходные, добавил Слоли.

Политические и полицейские лидеры теперь называют протест "осадой", а Слоли заявил, что оккупация вышла за рамки всего, с чем он может адекватно справиться.

Протесты имели преимущественно мирный характер.

Улица в центре Оттавы, где расположены парламент Канады, центральный банк и здания, включая офис Трюдо, в понедельник пахла кострами. На скоплении грузовиков, легковых автомобилей и тракторов были таблички, что высмеивали все, от вакцин и мандатов до канадского налога на выбросы углерода.

На одной из вывесок было изображено плакат Канадской хартии прав и свобод, которая гарантирует права, в том числе право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность в "разумных пределах".

Правительство Канады, которое отказалось отступить в этом вопросе, проведет пресс-конференцию в понедельник днем, чтобы обсудить блокаду. Трюдо, который находится в изоляции после положительного результата теста на COVID-19, не будет там присутствовать.

Трюдо и его семья покинули свой дом в центре города после того, как в Оттаву начали прибывать дальнобойщики, и его местонахождение не разглашается по соображениям безопасности.

Суд Оттавы рассмотрит ходатайство о судебном запрете на прекращение громкого гудения в центре города, которое, по словам жителей, стало непрерывным и невыносимым.

Дополнение

В выходные протесты перекинулись на другие крупные города Канады, в том числе на финансовую столицу Торонто, и были встречены демонстрациями.

Канадцы в основном соблюдают меры правительства в области здравоохранения, и почти 79% населения получили две дозы вакцины. Но недавние опросы показали, что недовольство ограничениями растет.

Бывший президент США Дональд Трамп и генеральный директор Tesla Илон Маск похвалили дальнобойщиков.

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