Окупація Оттави: канадська поліція конфіскувала пальне у спробі розігнати протести далекобійників

"Конвой свободи", що складається в основному з далекобійників, починався як рух проти канадських вимог вакцини для транскордонних водіїв. Але з того часу він перетворився на точку згуртування проти суворих заходів прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у боротьбі з пандемією.

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"Ми посилюємо напруження всіма можливими способами, - заявив журналістам начальник поліції Оттави Пітер Слолі. - Ми просимо надати великий обсяг ресурсів протягом наступних 72 годин".

Деталі

У ці вихідні поліція нарахувала 1000 вантажівок та 5000 протестувальників, порівняно з 3000 вантажівок та 15 000 протестувальників минулими вихідними, додав Слолі.

Політичні та поліцейські лідери тепер називають протест "облогою", а Слолі заявив, що окупація вийшла за рамки всього, з чим він може адекватно впоратися.

Протести мали переважно мирний характер.

Вулиця у центрі Оттави, де розташовані парламент Канади, центральний банк та будівлі, включаючи офіс Трюдо, у понеділок пахла багаттями. На скупченні вантажівок, легкових автомобілів та тракторів були таблички, що висміювали все, від вакцин та мандатів до канадського податку на викиди вуглецю.

На одній із вивісок було зображено плакат Канадської хартії прав і свобод, яка гарантує права, у тому числі право на життя, свободу та особисту недоторканність у "розумних межах".

Уряд Канади, який відмовився відступити у цьому питанні, проведе прес-конференцію у понеділок вдень, щоб обговорити блокаду. Трюдо, який знаходиться в ізоляції після позитивного результату тесту на COVID-19, не буде там присутній.

Трюдо та його сім'я залишили свій будинок у центрі міста після того, як до Оттави почали прибувати далекобійники, і його місцезнаходження не розголошується з міркувань безпеки.

Суд Оттави розгляне клопотання про судову заборону на припинення гучного гудіння в центрі міста, яке, за словами мешканців, стало безперервним і нестерпним.

Доповнення

У вихідні протести перекинулися на інші великі міста Канади, у тому числі на фінансову столицю Торонто, і були зустрінуті демонстраціями.

Канадці в основному дотримуються заходів уряду в галузі охорони здоров'я, і ​​майже 79% населення отримали дві дози вакцини. Але нещодавні опитування показали, що незадоволення обмеженнями зростає.

Колишній президент США Дональд Трамп та генеральний директор Tesla Ілон Маск похвалили далекобійників.