Полиция Гонконга задержала 77 человек за ношение масок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Полиция Гонконга задержала 77 человек за нарушение "антимаскового" закона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Полиция Гонконга заявила, что во вторник 77 человек были задержаны за нарушение антимаскового закона, который приняли в выходные в рамках чрезвычайных полномочий", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в пятницу во время беспорядков было повреждено более 200 магазинов и зданий коммунальных служб, а полиция использовала слезоточивый газ.
Напомним, власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий.