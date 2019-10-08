Поліція Гонконгу затримала 77 людей за носіння масок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Поліція Гонконгу затримала 77 людей за порушення "антимаскового" закону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Поліція Гонконгу заявила, що у вівторок 77 людей були затримані за порушення антимаскового закону, який ухвалили у вихідні у межах надзвичайних повноважень", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що у п’ятницю під час заворушень було пошкоджено понад 200 магазинів та будівель комунальних служб, а поліція використовувала сльозогінний газ.
Нагадаємо, влада Гонконгу ввела заборону на носіння масок під час демонстрацій і публічних заходів.