Полиция тормозит расследование нападения на бизнесмена, которое произошло среди бела дня

Так, 27 сентября 2018 на бизнесмена Дмитрия Чумака было совершено разбойное нападение, о чем он сразу сообщил в правоохранительные органы. Нападение произошло примерно в 15.20 во дворе возле одного из домов по улице Жмаченко, что в Днепровском районе столицы. Неизвестные, которые позже покинули место преступления на авто с иностранной регистрацией, напали на бизнесмена когда он вышел из здания.

По заявлению потерпевшего было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в крупных размерах (наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет). Кроме того нападение было совершено группой лиц. Однако в течение месяца, как заявляет потерпевший, полиция не продвинулась в расследовании.

Хотя нападение было совершено днем ​​и зафиксировано камерами наружного наблюдения. Как это произошло вы можете посмотреть на видео, размещенном в интернете с ссылкой.

УНН обращался с журналистским запросом, о ходе расследования преступления. Однако, все, что удалось узнать журналистам это только факт, что уголовное производство открыто.