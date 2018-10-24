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Поліція гальмує розслідування нападу на бізнесмена, що стався серед білого дня

Поліція гальмує розслідування нападу на бізнесмена, що стався серед білого дня

Київ • УНН

 • 8145 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліція Києва за місяць не просунулась у розслідуванні зухвалого нападу на бізнесмена. Хоча злочин було скоєно у столиці серед білого дня, пише УНН

Так, 27 вересня 2018 року на бізнесмена Дмитра Чумака було скоєно розбійний напад, про що він одразу повідомив у правоохоронні органи. Напад стався приблизно о 15.20 в дворі поблизу одного з будинків по вулиці Жмаченко, що в Дніпровському районі столиці. Невідомі, які пізніше залишили місце злочину на авто з іноземною реєстрацією, напали на бізнесмена коли він вийшов з будівлі.

За заявою потерпілого було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений у великих розмірах (карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років). Крім того напад було скоєно групою осіб. Однак протягом місяця, як заявляє потерпілий, поліція не просунулася у розслідуванні.
Хоча напад було скоєно вдень і зафіксовано камерами зовнішнього спостереження. Як це сталося ви можете переглянути на відео, розміщеному в інтернеті за посиланням.

УНН звертався з журналістським запитом, щодо перебігу розслідування злочину. Однак, все, що вдалося дізнатися журналістам це тільки факт, що кримінальне провадження відкрито.

Українські Національні Новини

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