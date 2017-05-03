Полиция Франции задержала пять человек во время антитеррористического рейда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В результате проведенного антитеррористического рейда французская полиция задержала пятерых подозреваемых. О задержании во вторник, 2 мая, четырех мужчин и одной женщины сообщили в прокуратуре Франции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“По обнародованной прокуратурой информации, рейд полиции проводился одновременно в нескольких городах в разных регионах страны: в Руане, в Вильнёв-д’Аск и в Роанне”, — говорится в сообщении.
Возраст задержанных составляет от 18 до 24 лет. Также отмечено, что в ходе спецоперации у задержанных было обнаружено огнестрельное оружие — два пистолета и два автомата.
Также известно, что некоторые из задержанных переписывались друг с другом через интернет. Содержание их разговоров убедило правоохранителей в том, что те планировали совершить какие-то насильственные действия во Франции. Непонятно, имеют ли эти задержания какое-то отношение к проведению 7 мая второго тура выборов президента Франции.