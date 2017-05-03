Полиция Франции задержала пять человек во время антитеррористического рейда

“По обнародованной прокуратурой информации, рейд полиции проводился одновременно в нескольких городах в разных регионах страны: в Руане, в Вильнёв-д’Аск и в Роанне”, — говорится в сообщении.

Возраст задержанных составляет от 18 до 24 лет. Также отмечено, что в ходе спецоперации у задержанных было обнаружено огнестрельное оружие — два пистолета и два автомата.

Также известно, что некоторые из задержанных переписывались друг с другом через интернет. Содержание их разговоров убедило правоохранителей в том, что те планировали совершить какие-то насильственные действия во Франции. Непонятно, имеют ли эти задержания какое-то отношение к проведению 7 мая второго тура выборов президента Франции.