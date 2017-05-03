Поліція Франції затримала п'ятьох осіб під час антитерористичного рейду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Внаслідок проведеного антитерористичного рейду французька поліція затримала п'ятьох підозрюваних. Про затримання у вівторок, 2 травня, чотирьох чоловіків та однієї жінки повідомили в прокуратурі Франції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“За оприлюдненою прокуратурою інформацією, рейд поліції проводився одночасно в кількох містах у різних регіонах країни: в Руані, у Вільнев-д’Аскі та в Роанні”, — йдеться в повідомленні.
Вік затриманих складає від 18 до 24 років. Також зазначено, що під час спецоперації в затриманих була виявлена вогнепальна зброя — два пістолети та два автомати.
Також відомо, що дехто з затриманих переписувався один з одним через інтернет. Зміст їхніх розмов переконав правоохоронців у тому, що ті планували скоїти якісь насильницькі дії у Франції. Незрозуміло, чи мають ці затримання якийсь відношення до проведення 7 травня другого туру виборів президента Франції.