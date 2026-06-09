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Полиция Флориды завершила расследование смерти Халка Хогана и сообщила ее причины

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам в результате сердечного приступа. Полиция Флориды не обнаружила признаков преступления и официально закрыла расследование дела.

Полиция Флориды завершила расследование смерти Халка Хогана и сообщила ее причины

Легендарный американский рестлер Халк Хоган умер по естественным причинам, а признаков уголовного преступления в его смерти не обнаружено. К такому выводу пришла полиция города Клируотер в штате Флорида после завершения расследования. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Правоохранители обнародовали 72-страничный отчет, подготовленный на основе медицинских документов, записей камер наблюдения и показаний очевидцев. В документе указано, что "нет никаких доказательств того, что смерть Терри Боллеа была чем-то иным, кроме как естественной".

Дело официально закрыто как некриминальное. Хоган, настоящее имя которого Терри Боллеа, умер 24 июля прошлого года в возрасте 71 года.

Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн22.07.25, 21:15 • 86868 просмотров

Согласно материалам расследования, в момент ухудшения состояния дома рядом с Хоганом находились его жена Скай Дейли Хоган, сиделка и эрготерапевт. После вызова экстренных служб они проводили сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. Родственники сообщили следователям, что в последние недели жизни у рестлера были серьезные проблемы со здоровьем, в частности лейкемия, нарушение сердечного ритма, пневмония и почечная недостаточность.

Местный судебно-медицинский эксперт установил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Частное вскрытие, проведенное по просьбе семьи, подтвердило этот вывод и не выявило признаков травм или токсикологических факторов, которые могли бы стать причиной смерти.

Умер легендарный рестлер Халк Хоган: легенде был 71 год24.07.25, 19:48 • 6738 просмотров

Степан Гафтко

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