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Полиция допрашивает Нетаньяху и его жену по делу о коррупции

Полиция допрашивает Нетаньяху и его жену по делу о коррупции

Киев  •  УНН

 • 7155 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Израильские следователи проводят допрос премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его жены Сары по делу о коррупции, передает УНН со ссылкой на AP.

На кадрах местного телевидения в пятницу показали, как следователи вошли в резиденцию Нетаньяху, где проходит допрос премьера. Сообщается, что жену Нетаньяху допрашивали в другом месте.

Допрос проводился в связи с так называемым "делом 4000", сообщает издание. По данным следствия, в рамках дела Нетаньяху, пользуясь служебным положением, предоставил всевозможные льготы большой израильской медиакомпании "Безек" за то, чтобы компания положительно освещала деятельность его правительства. В феврале в этом деле были арестованы бывший пресс-секретарь премьера Нир Хефец и бывший глава Минсвязи Шломо Шилбер. Их обвиняют в коррупционных отношениях с владельцем компании "Безек" Шауль Еловичем. Ранее Биньямин Нетаньяху проходил по этому делу в статусе свидетеля.

Полиция также рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции в других случаях.

Нетаньяху обвиняют в том, что он принял "щедрых подарков" на почти 300 тыс. долларов от голливудского магната Арнона Мильчана и австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. В свою очередь, полиция утверждает, что Нетаньяху действовал от имени Мильчана в визовых делах магната в США, включая налоговые махинации.

Как сообщал УНН, соратники действующего премьер-министра Нетаньяху из правительства, коалиции и правящей партии выступили в его защиту после того, как полиция озвучила намерение предъявить ему обвинения в коррупции по итогам расследования двух уголовных дел.

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