Поліція допитує Нетаньяху та його дружину у справі про корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Ізраїльські слідчі проводять допит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та його дружини Сари у справі про корупцію, передає УНН з посиланням на AP.
На кадрах місцевого телебачення у п’ятницю показали, як слідчі входять до резиденції Нетаньяху, де проходить допит прем’єра. Повідомляється, що дружину Нетаньяху допитували в іншому місці.
Допит проводився у зв’язку з так званою “справою 4000”, повідомляє видання. За даними слідства, в рамках справи Нетаньяху, користуючись службовим становищем, надав всілякі пільги великій ізраїльській медіакомпанії “Безек” за те, щоб компанія позитивно висвітлювала діяльність його уряду. У лютому у цій справі були арештовані колишній прес-секретар прем’єра Нір Хефец і колишній глава Мінзв’язку Шломо Шілбер. Їх звинувачують в корупційних відносинах з власником компанії “Безек” Шауль Еловічем. Раніше Біньямін Нетаньяху проходив по цій справі в статусі свідка.
Поліція також рекомендувала пред’явити Нетаньяху звинувачення в корупції в інших випадках.
Нетаньяху звинувачують в тому, що він прийняв "щедрих подарунків" на майже 300 тис. доларів від голлівудського магната Арнона Мільчана і австралійського мільярдера Джеймса Пекера. У свою чергу, поліція стверджує, що Нетаньяху діяв від імені Мілчан у візових справах магната у США, включаючи податкові махінації.
Як повідомляв УНН, соратники чинного прем’єр-міністра Нетаньяху з уряду, коаліції і правлячої партії виступили на його захист після того, як поліція озвучила намір пред’явити йому звинувачення в корупції за підсумками розслідування двох кримінальних справ.