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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112928 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113869 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115093 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140052 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144955 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130350 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Полиция Донецкой области взяла под охрану 242 церкви, где началось Пасхальное богослужение

Полиция Донецкой области взяла под охрану 242 церкви, где началось Пасхальное богослужение

Киев  •  УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На ночное дежурство у культовых сооружений заступили более 600 полицейских. Патрули будут охранять безопасность верующих до утра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

С 20:00 церкви взяты под круглосуточную охрану. В большинстве из них пасхальная служба начнется ближе к 22:00. Но уже сейчас полицейские находятся возле храмов.

Правоохранители будут нести службу, пока не разойдутся все прихожане.

Планируется, что богослужения посетят около 130 000 человек. Сейчас нарушений общественного порядка нет.

Накануне все храмы были проверены с привлечением полицейских взрывотехников, кинологов и спасателей ДСНС на отсутствие опасных предметов.

Напомним, впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих. Об этом сообщает УНН.

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, осуществила визит в Израиль, где после посещения "храма Гроба Господня" привезла оттуда главный перед пасхальный атрибут - Благодатный огонь.

После этого Святое свет (так этот огонь называется в греческой традиции) будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

Далее этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны.

Украинские Национальные Новости

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