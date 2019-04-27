Поліція Донеччини взяла під охорону 242 церкви, де розпочалося Великоднє богослужіння
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На нічне чергування біля культових споруд заступили понад 600 поліцейських. Патрулі охоронятимуть безпеку вірян до ранку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.
З 20:00 церкви взято під цілодобову охорону. В більшості з них пасхальна служба розпочнеться ближче до 22:00. Але вже зараз поліцейські знаходяться біля храмів.
Правоохоронці нестимуть службу, поки не розійдуться всі прихожани.
Планується, що богослужіння відвідають близько 130 тисяч людей. Наразі порушень громадського порядку немає.
Напередодні усі храми були перевірені із залученням поліцейських вибухотехніків, кінологів та рятувальників ДСНС на відсутність небезпечних предметів.
Нагадаємо, вперше в історії об’єднаної Помісної української православної церкви Благодатний вогонь з Єрусалима було доставлено для вірян нашої Церкви та усіх охочих.
Делегація з 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України, здійснила візит до Ізраїлю, де після відвідин "храму Гробу Господнього" привезла звідти головний перед великодній атрибут – Благодатний вогонь.
Після цього Святе світло (так цей вогонь називається у грецькій традиції) буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Благодатний вогонь буде знаходитися в соборі, де кожен матиме змогу запалити від нього свічку.
Далі цей визначний символ Світлого Христового Воскресіння відправиться в усі регіони нашої країни.