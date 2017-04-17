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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29553 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94853 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148929 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113548 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111432 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103480 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Полиция Донецкой области провела учения в Мариуполе

Полиция Донецкой области провела учения в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 12783 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция Донецкой области отработала сценарий захвата поезда в Мариуполе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

В вагоне вооруженные преступники, пассажиры-заложники и даже полицейские — по такой легенде рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения.

Внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены. На место происшествия прибыли спецназовцы. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки. Действовать нужно было быстро и слаженно — на счету была каждая минута, на кону — жизнь заложников.

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Первыми открыли огонь террористы, это и стало сигналом для действий спецназовцев. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая разбила два окна вагона. Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные преступники. Жертв среди заложников нет.

За проведением спецоперации следил лично заместитель главы Нацполиции — начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы.

“Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС”, — подчеркнул В.Аброськин.

Он поставил исполняющему обязанности командира роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрию Костенко задачу разработать план с учетом выявленных недостатков и провести масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.

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