Полиция Донецкой области провела учения в Мариуполе

В вагоне вооруженные преступники, пассажиры-заложники и даже полицейские — по такой легенде рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения.

Внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены. На место происшествия прибыли спецназовцы. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки. Действовать нужно было быстро и слаженно — на счету была каждая минута, на кону — жизнь заложников.

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Первыми открыли огонь террористы, это и стало сигналом для действий спецназовцев. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая разбила два окна вагона. Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные преступники. Жертв среди заложников нет.

За проведением спецоперации следил лично заместитель главы Нацполиции — начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы.

“Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС”, — подчеркнул В.Аброськин.

Он поставил исполняющему обязанности командира роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрию Костенко задачу разработать план с учетом выявленных недостатков и провести масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.