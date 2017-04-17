Поліція Донеччини провела навчання в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція Донецької області відпрацювала сценарій захоплення поїзда в Маріуполі. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
У вагоні озброєні злочинці, пасажири-заручники і навіть поліцейські — за такою легендою рота особливого призначення ГУНП в Донецькій області провела тактичні навчання.
Всередині вагона група молодих людей утримувала правоохоронців і частину пасажирів. Кожен з них міг бути мішенню в разі, якщо вимоги зловмисників не будуть виконані. На місце події прибули спецпризначенці. Особовий склад розбився на кілька штурмових груп і зайняв позиції для атаки. Діяти потрібно було швидко і злагоджено — на рахунку була кожна хвилина, на кону — життя заручників.
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Першими відкрили вогонь терористи, це і стало сигналом для дій спецпризначенців. Звільнення відбувалося за двома напрямками: одна група потрапила всередину через двері, водночас друга розбила два вікна вагона. Через мить по одному вже виходили знешкоджені нападники. Жертв серед заручників немає.
За проведенням спецоперації стежив особисто заступник глави Нацполіції — начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін. Він відзначив успішність її проведення, але додав, що це лише частина всієї роботи.
“Ми сьогодні бачили силову фазу, але цьому повинна передувати робота всіх служб. Патрульна поліція повинна перекрити дороги, що ведуть саме до місця подій, сюди повинні бути викликані лікарі і представники ДСНС”, — підкреслив В.Аброськін.
Він поставив виконуючому обов’язки командира роти спецпризначення ГУНП в Донецькій області Юрію Костенку завдання розробити план з урахуванням виявлених недоліків і провести масштабні навчання із залученням інших служб та відомств.