Полиция будет расследовать нападение на врача в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По факту нападения на врача в столице лидчи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК). Об этом УНН сообщили в полиции Киева.
"По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК)", - сообщили в полиции.
Сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы у клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала "скорая".
На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.
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Как сообщал УНН, в течение месяца в Украине жертвами преступлений стали около сотни врачей.